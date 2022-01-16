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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 850 bin 247'ye yükseldi - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 850 bin 247'ye yükseldi

16.01.2022 18:23
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 850 bin 247'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 998 artışla 850 bin 247'ye ulaştı.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 998 artışla 850 bin 247'ye ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 439 bin 764 artarak 65 milyon 404 bin 580 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 998 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 850 bin 247'ye çıktı.

California, 6 milyon 871 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 505 bin vakayla Texas ve 5 milyon 41 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 723 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 77 bin 84, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,6'sına en az bir doz, yüzde 66,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 41,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 248 milyondan fazla yakın kişiye ilk doz, 209 milyona yakın kişiye ikinci doz, 79 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 850 bin 247'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 850 bin 247'ye yükseldi - Son Dakika
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