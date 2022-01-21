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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti

21.01.2022 17:31
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 470 artışla 860 bin 248'e çıktı.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 470 artışla 860 bin 248'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 739 bin 351 artarak 69 milyon 309 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 470 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 860 bin 248'e çıktı.

California, 7 milyon 488 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 725 bin vakayla Teksas ve 5 milyon 242 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 78 bin 307 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 77 bin 698, Florida'da 62 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,1'ine en az bir doz, yüzde 67,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 42,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 210 milyona yakın kişiye ikinci doz, 82 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti - Son Dakika
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