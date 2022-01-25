ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 868 bin 514'e yükseldi - Son Dakika

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1974 artarak 868 bin 514'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 9 bin 261 artarak 71 milyon 709 bin 939 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1974 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 868 bin 514'e yükseldi.

California, 7 milyon 907 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 4 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 347 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 78 bin 798 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 78 bin 180, Florida'da ise 63 bin 763 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,4'üne en az bir doz, yüzde 67,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 43,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyona yakın kişiye ilk doz, 210 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 84 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.