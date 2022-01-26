ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 872 bini geçti - Son Dakika

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 612 artarak 872 bin 126'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 468 bin 64 artarak 72 milyon 178 bin 3 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 3 bin 612 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 872 bin 126'ya yükseldi.

California, 7 milyon 991 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 50 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 383 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 78 bin 887 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 78 bin 332, Florida'da ise 64 bin 368 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,5'ine en az bir doz, yüzde 67,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 43,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 210 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 85 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.