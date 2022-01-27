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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 876 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 876 bini geçti

27.01.2022 17:29
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 876 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 940 artarak 876 bin 66'ya çıktı.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 940 artarak 876 bin 66'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 782 bin 876 artarak 72 milyon 910 bin 879 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 3 bin 940 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 876 bin 66'ya yükseldi.

California, 8 milyon 57 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 83 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 420 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 79 bin 139 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 78 bin 624, Florida'da ise 64 bin 368 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,5'ine en az bir doz, yüzde 67,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 43,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 211 milyona yakın kişiye ikinci doz, 85 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 876 bini geçti - Son Dakika
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