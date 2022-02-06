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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti

06.02.2022 17:44
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 878 artarak 902 bin 266'ya çıktı.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 878 artarak 902 bin 266'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 103 bin 685 artarak 76 milyon 458 bin 488 oldu.

Ülkede 878 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 902 bin 266'ya yükseldi.

California, 8 milyon 620 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 399 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 81 bin ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 80 bin 662, Florida'da ise 66 bin 279 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,3'üne en az bir doz, yüzde 68'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 89,5 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti - Son Dakika
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