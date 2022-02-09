Üye Girişi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 909 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 909 bini geçti

09.02.2022 17:15
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 909 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 474 artarak 909 bin 18'e çıktı.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 474 artarak 909 bin 18'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 200 bin 157 artarak 77 milyon 53 bin 769 oldu.

Ülkede 3 bin 474 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı, 909 bin 18'e yükseldi.

California 8 milyon 723 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 451 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 700 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 81 bin 541 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 81 bin 64, Florida'da ise 66 bin 465 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,5'ine en az bir doz, yüzde 68,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 90 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 909 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:01 Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:24:14. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 909 bini geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement