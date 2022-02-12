ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 918 bin 455'e çıktı - Son Dakika

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 837 artarak 918 bin 455'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 216 bin 965 artarak 77 milyon 654 bin 121 oldu. Ülkede 2 bin 837 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 918 bin 455'e yükseldi.

California 8 milyon 799 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 498 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 82 bin 418 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 81 bin 897, Florida'da ise 67 bin 572 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,6'sına en az bir doz, yüzde 68,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 91 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.