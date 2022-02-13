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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı

13.02.2022 17:57
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 800 artarak 919 bin 255'e yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 800 artarak 919 bin 255'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 53 bin 573 artarak 77 milyon 707 bin 694 oldu.

Ülkede 800 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 919 bin 255'e yükseldi.

California 8 milyon 804 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 509 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 82 bin 502 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 60, Florida'da ise 67 bin 572 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,7'sine en az bir doz, yüzde 68,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 91 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı - Son Dakika
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