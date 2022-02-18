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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı

18.02.2022 17:13
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 194 artarak 931 bin 742'ye yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 194 artarak 931 bin 742'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 92 bin 783 artarak 78 milyon 269 bin 887 oldu.

Ülkede 3 bin 194 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 931 bin 742'ye çıktı.

California 8 milyon 873 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 555 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 83 bin 588 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 83 bin 193, Florida'da ise 68 bin 572 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı - Son Dakika


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