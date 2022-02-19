Üye Girişi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti

19.02.2022 19:36
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 722 artarak 934 bin 464'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 722 artarak 934 bin 464'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 156 bin 418 artarak 78 milyon 426 bin 305 oldu.

Ülkede 2 bin 722 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 934 bin 464'e çıktı.

California 8 milyon 888 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 567 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 83 bin 862 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 83 bin 447, Florida'da 68 bin 902 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,6'sına hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

YORUMLAR
500
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:26 Halkta Migros'u boykot etti! Markete giren vatandaşlar işçilerin taleplerini anlattı
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 19:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement