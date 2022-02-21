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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bin 336'ya çıktı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bin 336'ya çıktı

21.02.2022 17:29
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bin 336'ya çıktı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 279 artarak 935 bin 336'ya yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 279 artarak 935 bin 336'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 19 bin 317 artarak 78 milyon 479 bin 408 oldu.

Ülkede 279 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 935 bin 336'ya çıktı.

California 8 milyon 894 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 577 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 84 bin 2 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 83 bin 718, Florida'da ise 68 bin 902 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bin 336'ya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bin 336'ya çıktı - Son Dakika
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