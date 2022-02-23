ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 939 bini geçti - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 939 bini geçti

23.02.2022 17:11
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 939 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 210 artarak 939 bin 202'ye yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 210 artarak 939 bin 202'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 120 bin 385 artarak 78 milyon 649 bin 877 oldu.

Ülkede 3 bin 210 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 939 bin 202'ye çıktı.

California 8 milyon 923 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 588 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 84 bin 364 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 83 bin 962, Florida'da ise 68 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81'ine en az bir doz, yüzde 68,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 93 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 939 bini geçti - Son Dakika


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