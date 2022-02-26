ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı

26.02.2022 17:08
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 821 artarak 947 bin 652'ye yükseldi.

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 821 artarak 947 bin 652'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 109 bin 451 artarak 78 milyon 908 bin 715 oldu.

Ülkede 2 bin 821 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 947 bin 652'ye çıktı.

California 8 milyon 959 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 607 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 84 bin 980 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 84 bin 634, Florida'da ise 69 bin 554 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,1'ine en az bir doz, yüzde 68,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı - Son Dakika


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