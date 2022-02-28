ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı

28.02.2022 17:05
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 182 artarak 948 bin 397'ye yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 182 artarak 948 bin 397'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 7 bin 464 artarak 78 milyon 939 bin 203 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 182 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 948 bin 397'ye çıktı.

California, 8 milyon 961 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 613 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 85 bin 43 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 84 bin 843, Florida'da ise 69 bin 790 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,1'ine en az bir doz, yüzde 69'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı - Son Dakika
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