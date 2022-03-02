ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

02.03.2022 17:40
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 979 artarak 952 bin 509'a yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 979 artarak 952 bin 509'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 46 bin 306 artarak 79 milyon 92 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bin 979 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 952 bin 509'a çıktı.

California, 8 milyon 981 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 622 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 85 bin 557 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 50, Florida'da ise 70 bin 247 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,2'sine en az bir doz, yüzde 69,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

YORUMLAR
500
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 950 bini geçti ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 950 bini geçti ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement