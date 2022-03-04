ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti

04.03.2022 16:58
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1743 artarak 956 bin 262'ye yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1743 artarak 956 bin 262'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 52 bin 509 artarak 79 milyon 196 bin 394 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1743 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 956 bin 262'ye çıktı.

California, 8 milyon 997 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 630 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi

California can kaybında da 86 bin 26 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 378, Florida'da ise 70 bin 789 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,3'üne en az bir doz, yüzde 69,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyona yakın kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

YORUMLAR
500
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 955 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 955 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:06:33. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement