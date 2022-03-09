ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 962 bine yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 962 bine yaklaştı

09.03.2022 17:16
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 962 bine yaklaştı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1583 artarak 961 bin 935'e yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1583 artarak 961 bin 935'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 28 bin 877 artarak 79 milyon 369 bin 461 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1583 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 961 bin 935'e çıktı.

California, 9 milyon 19 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 647 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 86 bin 699 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 914, Florida'da ise 71 bin 326 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,4'üne en az bir doz, yüzde 69,3'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 962 bine yaklaştı - Son Dakika


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