ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı

10.03.2022 17:21
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1884 artarak 963 bin 819'a yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1884 artarak 963 bin 819'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 37 bin 141 artarak 79 milyon 406 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1884 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 963 bin 819'a çıktı.

California, 9 milyon 23 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 653 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 86 bin 908 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 46, Florida'da ise 71 bin 397 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,4'üne en az bir doz, yüzde 69,3'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı - Son Dakika


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