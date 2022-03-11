ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 965 bin 466'ya çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 965 bin 466'ya çıktı

11.03.2022 17:13
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 965 bin 466'ya çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1647 artarak 965 bin 466'ya yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1647 artarak 965 bin 466'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 48 bin 561 artarak 79 milyon 455 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1647 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 965 bin 466'ya çıktı.

California, 9 milyon 30 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 659 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 87 bin 77 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 197, Florida'da ise 71 bin 474 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,4'üne en az bir doz, yüzde 69,3'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 965 bin 466'ya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 965 bin 466'ya çıktı - Son Dakika
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