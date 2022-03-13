ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bin 552'ye çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bin 552'ye çıktı

13.03.2022 16:21
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bin 552'ye çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 426 artarak 967 bin 552'ye yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 426 artarak 967 bin 552'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 10 bin 462 artarak 79 milyon 517 bin 492 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 426 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 967 bin 552'ye çıktı.

California, 9 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 670 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 87 bin 269 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 389, Florida'da ise 71 bin 860 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,5'ine en az bir doz, yüzde 69,4'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bin 552'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bin 552'ye çıktı - Son Dakika
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