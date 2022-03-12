ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti

12.03.2022 17:13
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1660 artarak 967 bin 126'ya yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1660 artarak 967 bin 126'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 51 bin 867 artarak 79 milyon 507 bin 30 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1660 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 967 bin 126'ya çıktı.

California, 9 milyon 35 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 667 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 87 bin 219 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 298, Florida'da ise 71 bin 860 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,4'üne en az bir doz, yüzde 69,3'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti - Son Dakika
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