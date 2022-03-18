ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti

18.03.2022 17:01
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1678 artarak 970 bin 9'a yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1678 artarak 970 bin 9'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 52 bin 317 artarak 79 milyon 684 bin 82 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1678 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 970 bin 9'a çıktı.

California, 9 milyon 55 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 684 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 87 bin 888 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 746, Florida'da ise 72 bin 443 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,6'sına en az bir doz, yüzde 69,4'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,1'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyona yakın kişiye ilk doz, 217 milyona yakın kişiye ikinci doz, 96 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti - Son Dakika
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