ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 652'ye çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 652'ye çıktı

27.03.2022 17:18
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 652'ye çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 147 artarak 976 bin 652'ye yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 147 artarak 976 bin 652'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 6 bin 322 artarak 79 milyon 946 bin 99 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 147 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 976 bin 652'ye çıktı.

California, 9 milyon 89 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 726 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 597 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 12, Florida'da ise 73 bin 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,7'sine en az bir doz, yüzde 69,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,4'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 652'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 652'ye çıktı - Son Dakika
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