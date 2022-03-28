ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 977 bine yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 977 bine yaklaştı

28.03.2022 16:55
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 977 bine yaklaştı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 976 bin 704'e yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 976 bin 704'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 8 bin 361 artarak 79 milyon 954 bin 460 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 52 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 976 bin 704'e çıktı.

California, 9 milyon 89 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 726 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 597 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 87 bin 36, Florida'da ise 73 bin 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,7'sine en az bir doz, yüzde 69,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,4'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 977 bine yaklaştı - Son Dakika


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