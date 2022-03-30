ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı

30.03.2022 16:58
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 978 bin 693'e yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 978 bin 693'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 22 bin 436 artarak 80 milyon 19 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 749 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 978 bin 693'e çıktı.

California, 9 milyon 96 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 732 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 758 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 308, Florida'da ise 73 bin 136 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,7'sine en az bir doz, yüzde 69,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,5'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

YORUMLAR
500
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 977 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 977 bine yaklaştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement