ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı

29.03.2022 16:56
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1240 artarak 977 bin 944'e yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1240 artarak 977 bin 944'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 42 bin 562 artarak 79 milyon 997 bin 22 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1240 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 977 bin 944'e çıktı.

California, 9 milyon 95 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 727 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 742 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 270, Florida'da ise 73 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,7'sine en az bir doz, yüzde 69,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,4'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı - Son Dakika


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