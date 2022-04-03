ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 533'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 533'e çıktı

03.04.2022 16:54
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 533'e çıktı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 159 artarak 982 bin 533'e yükseldi.

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 159 artarak 982 bin 533'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 10 bin 50 artarak 80 milyon 150 bin 811 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 159 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 982 bin 533'e çıktı.

California, 9 milyon 109 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 744 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 12 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 459, Florida'da ise 73 bin 290 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,8'ine en az bir doz, yüzde 69,7'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,7'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 98 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 533'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 533'e çıktı - Son Dakika
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