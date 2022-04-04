ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 566'ya çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 566'ya çıktı

04.04.2022 17:11
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 566'ya çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 982 bin 566'ya yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 982 bin 566'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 635 artarak 80 milyon 155 bin 446 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 982 bin 566'ya çıktı.

California, 9 milyon 109 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 745 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 12 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 470, Florida'da ise 73 bin 290 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,9'una en az bir doz, yüzde 69,7'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,7'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 98 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 566'ya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 566'ya çıktı - Son Dakika
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