ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı

06.04.2022 16:29
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 982 bin 585'e yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 982 bin 585'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 209 bin 61 olarak kayıtlara geçti.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 982 bin 585'e çıktı.

California, 9 milyon 119 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 738 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 154 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 509, Florida'da ise 73 bin 411 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,9'una en az bir doz, yüzde 69,8'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,8'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 218 milyona yakın kişiye ikinci doz, 98 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 566'ya çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 566'ya çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı - Son Dakika
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