ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

08.04.2022 16:47
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 984 bin 571'e yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 984 bin 571'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 289 bin 264 olarak kayıtlara geçti. Salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı.

California, 9 milyon 121 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 745 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 247 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 594, Florida'da ise 73 bin 496 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,9'una en az bir doz, yüzde 69,8'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,8'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyona yakın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı - Son Dakika
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