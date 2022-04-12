ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı

12.04.2022 16:59
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 985 bin 826'ya yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 985 bin 826'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 449 bin 398 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı.

California, 9 milyon 135 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 788 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 403 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 717, Florida'da ise 73 bin 583 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82'sine en az bir doz, yüzde 69,9'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı - Son Dakika
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