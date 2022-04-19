ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı

19.04.2022 16:59
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 988 bin 939'a yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 988 bin 939'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 687 bin 521 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 988 bin 939'a çıktı.

California, 9 milyon 160 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 791 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 89 bin 697 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 862, Florida'da ise 73 bin 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,2'sine en az bir doz, yüzde 70,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,2'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 219 milyona yakın kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı - Son Dakika
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