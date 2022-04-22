ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı

22.04.2022 16:58
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 990 bin 681'e yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 990 bin 681'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 851 bin 404 olarak kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı.

California, 9 milyon 174 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 801 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 89 bin 852 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 959, Florida'da ise 73 bin 789 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,3'üne en az bir doz, yüzde 70,2'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,3'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 257 milyona yakın kişiye ilk doz, 219 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı - Son Dakika
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