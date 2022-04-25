ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 280'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 280'e çıktı

25.04.2022 17:20
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 280'e çıktı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 991 bin 280'e yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 991 bin 280'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 988 bin 514 olarak kayıtlara geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı 991 bin 280'e çıktı.

California, 9 milyon 192 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 809 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 942 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 90 bin 14 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 22, Florida'da ise 73 bin 830 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,3'üne en az bir doz, yüzde 70,2'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,4'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 257 milyona yakın kişiye ilk doz, 219 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 100 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 231'e çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 231'e çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 169'a çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 169'a çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 280'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 280'e çıktı - Son Dakika
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