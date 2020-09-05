ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 54 bin 102 artışla 6 milyon 390 bin 240'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 636 bini, yapılan test sayısı ise 85 milyon 900 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 91 bin 801 vakayla Brezilya, 4 milyon 34 bin 339 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 731 bin 453 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 661 bin 505 vakayla Teksas ve 640 bin 211 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 65 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, KPSS'ye girecek öğrencilere hem başarı diledi hem de uyarılarda bulundu Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 12 yaralı ABD'de bir düğünde 147 kişi koronavirüse yakalandı, 3'ü hayatını kaybetti Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu         
16:35
Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi         
15:36
Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu         
15:25
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı         
13:27
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı         
10:18
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş         
08:20
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 22:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei