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ABD'de Kovid-19 görülenlerin büyük çoğunluğunu aşı olmayan gençler oluşturuyor - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 görülenlerin büyük çoğunluğunu aşı olmayan gençler oluşturuyor

04.08.2021 12:20
ABD'de Kovid-19 görülenlerin büyük çoğunluğunu aşı olmayan gençler oluşturuyor, System.String[]

ABD'de son aylarda yeni tip koronaviürüs (Kovid-19) görülenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayan gençlerden oluştuğu bildirildi.

ABD'de son aylarda yeni tip koronaviürüs (Kovid-19) görülenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayan gençlerden oluştuğu bildirildi.

The New York Times'ın haberine göre, ABD genelindeki Kovid-19 tedavi merkezlerinde görevli doktorlar, Delta varyantıyla salgına yakalanarak hastaneye kaldırılan kişilerin yaş gurubunun, geçen yıla göre farklı olduğunu belirtti.

Doktorlar, son dönemlerde 20-30 yaş grubundaki gençlerin salgından daha fazla etkilendiğini ve bunlardan bir kısmının obezite, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklarının da bulunmadığını ileri sürdü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, ocak ayında hastaneye kaldırılanların yarısından fazlasını 65 yaş ve üstündeki kişiler oluştururken, bu oran 50 yaş altında ise yüzde 22 olarak açıklanmıştı.

Ancak son veriler, yaşlıların oranının yüzde 15 civarına gerilediğini gösterirken, 18-49 yaş aralığındakilerde ise bu oran yüzde 41'e denk geliyor.

ABD'de 65 ila 74 yaş grubundakilerin yüzde 80'inin ikinci doz aşıları tamamlanırken, bu oran 18-39 yaş grubunda yüzde 40'ın altında bulunuyor.

Öte yandan uzmanlar, son zamanlarda Kovid-19 görülenlerin yüzde 80'ininde Delta varyantının tespit edildiğini açıkladı.

ABD'li doktorlardan "gençler salgını daha ağır geçiriyor" uyarısı

ABD'li doktorlar, aşı olmayan gençlerin Delta varyantıyla salgını daha ağır geçirdiği ve daha kısa sürede durumlarının kötüleştiğini savundu.

Kovid-19 aşılarının, Delta dahil tüm Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olduğu öne sürülürken, ABD genelinde enfekte olmasının ardından hastaneye kaldırılanların yaklaşık yüzde 97'sinin aşı olmayanlardan oluştuğu kaydediliyor.

Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri Rektörü Dr. Cam Patterson, gözlemlerinin "daha genç ve daha sağlıklı insanların Delta varyantına daha önceki varyantlardan daha duyarlı olduğunu" öne sürdü.

Patterson, daha genç hastalarda daha hızlı hastanelik olma durumunun Delta'nın Arkansas'ta ortaya çıkmasıyla neredeyse aynı zamana denk geldiğini ileri sürdü.

Las Vegas'taki Üniversite Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Direktörü Dr. Angie Honsberg ise genç hastalarının daha kısa sürede durumlarının kötüleştiğini iddia etti.

Springfield'deki CoxHealth Hastanesinde Yoğun Bakım Direktörü Dr. Terrence Coulter de hastanesindeki Kovid-19 hastalarının önceki dalgaya göre daha genç kişilerden oluştuğunu ve durumlarının daha ağır seyrettiğini söyledi.

Dr. Coulter, hastaneye yatırılan birçok hastanın diyabet, obezite veya yüksek tansiyon gibi ciddi hastalık için risk faktörleri barındırmasına karşın bazı genç hastalarda bu risk faktörlerinin hiçbirinin bulunmadığına dikkati çekti.

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesinden Dr. Adam Ratner ise son dönemlerde maske kullanımındaki düşüş ve normale dönüşler nedeniyle geçen yıla göre salgının seyrinde farklılık oluştuğu yorumunu yapmasına karşın, "Yeni varyantın daha ciddi hastalıklara neden olup olmadığına dair henüz yeterli bir kanıt olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesine bulundu.

18 yaş altında bir haftada yüzde 84 artış

Amerikan Pediatri Akademisince yapılan araştırmaya göre, ABD'de çocuklar ve gençler arasında Kovid-19 salgını önceki haftaya kıyasla yüzde 84 arttı.

Verilere göre, geçen hafta ülke genelinde yaklaşık 72 bin çocuk ve genç Kovid-19'a yakalandı.

Son birkaç ayda ülkedeki Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesine karşın Delta varyantının ardından enfekte sayısı ülkede tekrar artışa geçti.

Kovid-19'un başlangıcından bu yana ABD'de 4,2 milyondan fazla çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıkarken, 18 yaş altı, son haftadaki vakaların yüzde 19'unu oluşturdu.

Salgın kaynaklı hastaneye yatışlarda çocukların oranı ise yüzde 1,3 ile 3,5 arasında değişiyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, The New York Times, Obezite, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 görülenlerin büyük çoğunluğunu aşı olmayan gençler oluşturuyor - Son Dakika


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