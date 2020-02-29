ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası

6 saat önce

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Seattle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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