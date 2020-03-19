ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı

6 saat önce

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 10 bin 755'e, ölü sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 10 bin 755'e, ölü sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 ile bağlantılı teyit edilen vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Bugün elde edilen son güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 10 bin 755, ölü sayısı 154 oldu.

Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekildi.

Çin, İtalya, İran, İspanya ve Almanya'dan sonra ABD, dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen 6. ülke konumunda bulunuyor.

ABD'de Kovid-19 vakalarının yarıdan çoğunu 54 yaş altı hastalar oluşturuyor

Öte yandan, ABD'de yeni tip koronavirüs salgınına yakalananların yüzde 52'si ile bunlardan hastaneye kaldırılanların yüzde 39'unun 54 yaş altı olduğu belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından ülkedeki ilk 2 bin 449 vakadan elde edilen verilere göre, virüsün sadece yaşlı nüfusu değil, genç nüfusu da önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekildi.

CDC raporunda, 21 Şubat ile 16 Mart arasında virüse yakalanan 2 bin 449 vakanın yüzde 52'sinin 54 yaş altı olduğu belirtilirken, 54 yaş altı vakalardan hastaneye yatırılanların oranının ise yüzde 39 olduğu kaydedildi.

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu Profesörü Stephen S. Morse, herkesin bu rakamlara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Salgından sadece yaşlılar etkilenmiyor, 20 yaş ve üstü insanlar da var. Genç ve sağlıklı olduklarını düşünüyor olsalar bile dikkatli olmaları lazım." ifadesini kullandı.

Raporda, 54 yaş üstü virüs taşıyıcı hastalarda ölüm riskinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı         
18:02
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti         
15:22
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti         
13:22
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 03:20:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]