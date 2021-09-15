ABD'de Kovid-19 nedeniyle geçen yıl çocuklu her 5 Latin aileden biri yetersiz beslendi - Son Dakika

NEW ABD'deki bir araştırmada, çocuklu her 5 Latin kökenli haneden birinin gıda yetersizliği nedeniyle 2020'de bir öğünü es geçtiği belirtildi.

ABD Tarım Bakanlığının yayımladığı "ABD 2020 Hane Gıda Güvenliği" adlı 55 sayfalık rapora göre, ülkedeki Latin ve siyahi toplumu 2020'de yeterli gıdaya erişim sağlayamadı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu geçen yıl, çocuklu Latin ailelerde açlık oranının 2019'a kıyasla yüzde 28 arttığı vurgulanarak, her 5 Latin haneden 1'nde bir öğün yemeğin atlandığı kaydedildi.

Siyahilende ise 2020'de çocuklu ailelerde açlık oranının yüzde 18 arttığı, bunun da her 4 aileden 1'nin gıda güvensizliği yaşadığı anlamına geldiği ifade edildi.

Latin ve siyahi toplumu üyelerinin büyük olasılıkla pandemiden etkilenen iş sektöründe çalıştığı ve salgın nedeniyle işsiz kaldığına dikkat çekilen raporda, ülkedeki düşük gelirli grupların federal yardımlar sayesinde ayakta kalmış olabileceğine işaret edildi.

Bu iki grup dışında genel olarak 2019'dan bu yana Amerika'daki gıda güvenliği verilerinin değişmediği bildirildi.