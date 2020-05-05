ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974'e... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.

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