ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639'a... - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639'a...
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639'a ulaştı.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:02 Kaynak: AA
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