ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin... - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin...
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:04 Kaynak: AA
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