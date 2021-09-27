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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı

27.09.2021 17:08
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı, System.String[]

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 299 artışla 688 bin 51'e çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 299 artışla 688 bin 51'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 935 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı 299 artışla 688 bin 51'e ulaştı.

California, 4 milyon 680 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 18 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 599 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 74, New York'ta 55 bin 188 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 77'den fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 213 milyon 456 binden fazla kişiye ilk doz, 183 milyon 670 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı - Son Dakika
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