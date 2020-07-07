ABD'de Kovid-19 nedeniyle konut fiyatlarında düşüş beklentisi

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de konut fiyatlarının, gelecek yıl yüzde 6,6 düşeceği tahmininde bulundu.

CoreLogic'in konut fiyatlarına ilişkin raporunda, ABD'de konut fiyatlarının mayısta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 4,8 artış gösterdiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının konut fiyatları üzerindeki etkisinin değerlendirildiği raporda, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü talep ile arzdaki daralmanın, Kovid-19 krizinde konut fiyatlarının artmasına neden olduğu aktarıldı.

Raporda, Kovid-19 krizinin yol açtığı ekonomik durgunluğun etkilerinin, konut piyasasında kendini göstermeye başladığına dikkat çekildi.

Konut fiyatlarındaki artışın haziranda durmasının ve yaz boyunca benzer bir seyir izlemesinin beklendiği vurgulanan raporda, konut fiyatlarının mayıs 2020'den mayıs 2021'e kadar olan süreçte, yıllık yüzde 6,6'lık azalış göstereceği tahminine yer verildi.

Raporda, 9 yıldır ilk kez konut fiyatlarında düşüş beklendiğine işaret edilerek, söz konusu düşüşün, büyük ölçüde yüksek işsizlik oranlarından kaynaklanacağı ve Kovid-19 vakalarında ülke genelinde yaşanan artışlarla daha da kötüleşebileceği belirtildi.