ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı

24.11.2020 18:01
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 562 artarak 12 milyon 783 bin 723 oldu.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 553 bini geçerken, toplam test sayısı 182 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 191 bin 608 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 133 binden fazla vakayla California ve 944 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 276 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 640 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 193 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 88 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı - Son Dakika


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