ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bini geçti - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 577 bin 46'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 28 bin 700 artarak 32 milyon 422 bin 361'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 577 bin 46 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 744 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 897 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 242 bine yakın vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 939 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 358 ve Texas'ta 50 bin 290 oldu.

103 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 147 milyona yakın kişiye ilk doz, 103 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 19 milyon 925 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 754 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 407 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 218 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 217 bini geçti.