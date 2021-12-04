ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 788 bine yaklaştı - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1789 artışla 787 bin 701'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 162 bin 297 artışla 48 milyon 994 bin 565'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1789 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 787 bin 701'e ulaştı.

California 5 milyon 105 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 350 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 781 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 107'ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 701 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,2'sine en az bir doz, yüzde 63,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 22,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 234,7 milyon kişiye ilk doz, 198,2 milyon kişiye ikinci doz, 44 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.