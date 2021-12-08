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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti

08.12.2021 17:28
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1769 artışla 791 bin 514'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1769 artışla 791 bin 514'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bin 779 artışla 49 milyon 389 bin 503'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1769 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 791 bin 514'e ulaştı.

California 5 milyon 127 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 356 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 911 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 217'ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 789 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,7'sine en az bir doz, yüzde 63,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 24'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 236 milyon kişiye ilk doz, 200 milyon kişiye ikinci doz, 48 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti - Son Dakika
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