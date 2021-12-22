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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti

22.12.2021 17:38
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 212 artışla 810 bin 164'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 212 artışla 810 bin 164'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 174 bin 174 artışla 51 milyon 274 bin 973'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 212 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 810 bin 164'e ulaştı.

California 5 milyon 237 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 442 bin vakayla Texas ve 3 milyon 782 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 878 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 156'ya ulaştı, Florida'da ise 62 bin 264 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,2'sine en az bir doz, yüzde 65,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 30,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 62 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti - Son Dakika
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